Manfredi: “Stadio? Vogliamo riqualificarlo, è un obiettivo dell’amministrazione”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito del tema della riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Dobbiamo riqualificare lo stadio, è un obiettivo dell’amministrazione. Anche lo stadio ha bisogno di interventi e manutenzione. Vogliamo cogliere l’occasione degli Europei, poi indipendentemente dalla manifestazione l’impianto merita di essere riqualificato così da renderlo più a misura di tifoso”.

“Murales di Jorit? È stato un suo dono alla città. È una rappresentazione di tanti campioni che hanno contribuito al successo del e di Napoli. Contribuisce a riqualificare una parte dello stadio, è certamente una cosa bella”.