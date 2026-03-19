Lutto nel mondo del calcio, addio al proprietario del Como Hartono. Il cordoglio della Ssc Napoli

Lutto nel mondo del calcio. Il Como piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono all’età di 86 anni, proprietario della società insieme al fratello Robert Budi. Nato nel 1939, l’imprenditore indonesiano ha costruito la sua fortuna grazie alla Djarum, leader nella vendita di sigarette ai chiodi di garofano. Di seguito, il comunicato diffuso dalla società comasca.

La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto.

Di seguito invece, il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alla famiglia del Como in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono”