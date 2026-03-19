Gazzetta su McTominay: “Sa fare tutto, ha qualità e quantità. A due ha mostrato abilità che prima non si erano viste”

Scott McTominay è pronto a tornare dal primo minuto. Lo scozzese, infortunatosi nel corso di Genoa-Napoli, ha saltato quattro partite di fila per un’infiammazione al tendine, tornando a gara in corso nell’ultima partita di campionato: Napoli-Lecce. Ora, contro il Cagliari, si prepara ad indossare una maglia da titolare e a portare la sua qualità e quantità alla squadra. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“McTominay ha saltato quattro partite di fila, dopo aver dominato per un tempo a Genova. Zoppicando, stringendo i denti, strappando tra le linee nonostante il dolore al gluteo e al flessore. L’infiammazione si è riacutizzata a Marassi, ma prima di lasciare il campo all’intervallo, Scott aveva imbastito la rimonta azzurra, propiziando il pari di Hojlund prima di colpire da fuori per il 2-1. Poi niente Roma e Atalanta, il Napoli che frena clamorosamente e l’obiettivo Champions che sembra sul punto di poter sfumare: senza McTominay, infatti, il Napoli non aveva mai vinto fino a poche settimane fa. E anche a Verona ha rischiato tantissimo, se non fosse arrivato il guizzo all’ultimo secondo di Lukaku. Perché Scott fa tutto: qualità e quantità, recupera palla e affonda, dribbla, strappa, si inserisce, ma è anche il primo a difendere in avanti, a riaggredire con quella forza fisica fuori dal comune. Nella mediana a due, poi, ha mostrato anche abilità e disinvoltura in impostazione, cosa che non si era mai vista nel suo primo anno in Italia”.