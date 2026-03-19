Gazzetta – Napoli, Lobotka vicino al rientro: possibile convocazione per il Cagliari

Scritto da:
Carlo Ritondale
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Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stanislav Lobotka, che fino ad ora era stato out per infortunio, potrebbe recuperare per la gara di venerdì con il Cagliari: “La formazione, in genere, si annusa proprio alla vigilia, nell’ultima rifinitura, quella nella quale Conte riceve le risposte che attende. Lobotka sta meglio, dovrebbe rientrare tra i convocati, ma si vedrà oggi. In mezzo al campo, con De Bruyne e McTominay, ci sarà sicuramente Gilmour; difesa confermata, con Beukema, Buongiorno e Olivera; e davanti non si scappa, gioca Hojlund. Resta il ballottaggio in porta, Milinkovic-Savic è in vantaggio”.

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