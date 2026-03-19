FOTO – Lang, l’intervento è andato a buon fine: “Grazie per i messaggi”

Che spavento per Noa Lang. Nella serata di Champions che ha visto il suo Galatasaray affrontare il Liverpool, l’olandese ha riportato un vero e proprio distacco del pollice destro a seguito di un urto con i cartelloni pubblicitari. Questo, lo ha lasciato dolorante a terra, obbligandolo ad abbandonare il terreno di gioco. Il calciatore di proprietà del Napoli è stato immediatamente operato, così da evitare l’estrema soluzione dell’amputazione di quest’ultimo. Poco fa, con uno scatto diffuso sul suo profilo Instagram, Lang ci ha tenuto a far sapere che l’intervento è andato a buon fine e che sta bene, ringraziando per tutti i messaggi che gli sono stati inviati.