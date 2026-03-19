CorSera – Napoli, De Bruyne è mancato alla squadra: è l’uomo in più degli azzurri

Il Corriere della Sera si sofferma sull’importanza di Kevin De Bruyne per i compagni e in generale per la qualità che mette in campo quando è in forma: “Quando ci sono, in alcuni casi, vengono messi in discussione. Perché da loro ci si aspetta sempre il massimo. La loro assenza si sente, scava dubbi, costringe gli altri a guardarsi in faccia per trovare una soluzione, a volte anche una via d’uscita. Vale per una partita, figurarsi per una latitanza che si è protratta per mesi, come è stato per De Bruyne, appena rientrato nel Napoli. L’America è la grande motivazione di De Bruyne, subito decisivo nei 45’ col Lecce: il belga ha saltato 28 partite in 129 giorni. È mancato come il pane. E come il companatico. Ed è tornato brillante come non si era mai visto: è pronto ad essere l’uomo in più nello sprint per il secondo posto”.