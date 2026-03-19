CdS – Euro2032, oggi incontro per la documentazione in Figc. Presente l’ing. Cosenza

Oggi si terrà un incontro in Figc per quanto riguarda quali saranno le città ospitanti di Euro2032. Tra le cinque definitive, punta ad esserci anche Napoli. A questo confronto parteciperà anche l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Non ci sarà invece il sindaco Gaetano Manfredi. Così riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Non è solo un sogno essere tra le cinque città italiane che ospiteranno Euro 2032: Napoli è in prima fila, ci crede, ci spera. Questa mattina ci sarà un incontro in Figc al quale parteciperà l’ingegner Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli. Un confronto voluto dalla Federazione che segue la documentazione già presentata dall’amministrazione e che anticiperà il progetto ufficiale atteso entro il 31 luglio. A ottobre, poi, la scelta denitiva. Non sarà invece presente il sindaco, Gaetano Manfredi, che parteciperà prima di pranzo all’inaugurazione del murale di Jorit all’esterno dello stadio, lato via Giambattista Marino, con la ragurazione di undici ex azzurri che hanno scritto la storia del club, da Maradona ad Hamsik, da Juliano a Zoff”.