CdS – Cagliari-Napoli, Pisacane sceglie la coppia Esposito-Folorunsho. Le ultime

Fabio Pisacane riabbraccia Sebastiano Esposito per il match contro il Napoli. L’attaccante, squalificato nell’ultima uscita dei sardi, sarà titolare insieme a Folorunsho, favorito su Kilicsoy. Il principale dubbio del tecnico riguarda però chi occpuerà la zona di laterale sinistro: con Idrissi infortunato e Obert squalificato, servirà inventarsi una soluzione. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Domani pomeriggio, Esposito dovrebbe sostenere il peso dell’attacco in coppia con Folorunsho, probabilmente preferito a Kilicsoy. L’altro dubbio di formazione riguarda il ruolo di terzino sinistro. Con Obert squalificato e Idrissi infortunato, Pisacane dovrà trovare una soluzione d’emergenza. Il più indicato è Palestra, che già in passato ha giostrato sull’out di sinistra, con l’inserimento di Zappa a destra. L’alternativa è il dirottamento di Zappa sulla fascia sinistra, zona di campo che, però, il 26enne monzese non gradisce. Il resto della formazione dovrebbe ricalcare quella vista a Pisa, anche se il tecnico adesso inizia ad avere in panchina qualche alternativa. Oltre ai tre infortunati di lungo corso, Belotti, Felici e Idrissi, l’unico indisponibile è Borrelli, che anche ieri si è allenato in disparte per recuperare dalla distrazione ai flessori della coscia destra subita oltre un mese fa. Pronto al rientro anche Deiola, in panchina sabato scorso, la cui ultima apparizione risale a Torino-Cagliari 1-2 del 27 dicembre”.