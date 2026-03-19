CdS – Cagliari-Napoli, le ultime di formazione: De Bruyne e McTominay insieme dal primo minuto. Beukema favorito per una maglia da titolare

Domani, il Napoli sfiderà il Cagliari all’Unipol Domus, con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter. Per l’occasione, Antonio Conte è pronto a proporre Kevin De Bruyne e Scott McTominay insieme dal primo minuto. Per il ruolo di portiere, Milinkovic-Savic appare favorito su Meret, così come in difesa Beukema parte in vantaggio su Juan Jesus. Potrebbe rientrare tra i convocati Stanislav Lobotka, che ha saltato le ultime due sfide per infortunio. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Sotto il profilo della formazione, Conte è orientato a rilanciare dal primo minuto sia De Bruyne sia McTominay, e nel frattempo valuta le condizioni di Lobotka, di nuovo in gruppo da un paio di giorni e dunque candidato al rientro quantomeno nella lista dei convocati dopo due turni ai box. Per quel che riguarda la difesa, si va verso la conferma del tris di marcatori centrali schierati dal primo minuto sabato scorso: Beukema, Buongiorno, Olivera. Beukema, ad oggi, è ancora favorito su Juan Jesus, non in perfette condizioni e in panchina contro il Lecce, ma sicuramente in crescita. Da sciogliere il nodo portiere: l’ultima l’ha giocata Meret, ma è possibile che domani ritorni dal primo minuto Milinkovic-Savic“.