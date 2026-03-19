Cagliari-Napoli sarà diretta da Mariani di Aprilia. Marini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà il Cagliari all’Unipol Domus il giorno venerdì 20 marzo alle ore 18:30. L’incontro sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Verrà assistito dai guardalinee Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Perri. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1 e ad assisterlo ci sarà Serra.

CAGLIARI – NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: SERRA