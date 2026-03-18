Ufficiale l’esonero di Nicola dalla Cremonese. Al suo posto pronto Giampaolo

La Cremonese ha esonerato Davide Nicola. Il tecnico, dopo una buona partenza, ha inanellato una serie molto negativa di risultati che ha fatto precipitare i grigiorossi in zona retrocessione. A renderlo noto è la società con una nota sul proprio sito ufficiale. Al suo posto – si attende solo l’ufficialità – subentrerà Marco Giampaolo, che guiderà la formazione lombarda anche in occasione della partita contro il Napoli del Maradona, in programma per il weekend del 25-26 aprile. Di seguito, il comunicato.

“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.