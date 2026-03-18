Ufficiale l’esonero di Nicola dalla Cremonese. Al suo posto pronto Giampaolo

Scritto da:
Elia Falco
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JANUARY 2023, Davide Nicola, fonte foto: www.gianlucadimarzio.com

La Cremonese ha esonerato Davide Nicola. Il tecnico, dopo una buona partenza, ha inanellato una serie molto negativa di risultati che ha fatto precipitare i grigiorossi in zona retrocessione. A renderlo noto è la società con una nota sul proprio sito ufficiale. Al suo posto – si attende solo l’ufficialità – subentrerà Marco Giampaolo, che guiderà la formazione lombarda anche in occasione della partita contro il Napoli del Maradona, in programma per il weekend del 25-26 aprile. Di seguito, il comunicato.

“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”. 

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