Stramaccioni: «Napoli nella corsa scudetto? Chi come me è stato al Maradona nelle ultime partite…»

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore per Dazn, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dei temi dell’ultima giornata di campionato. Qui, si è anche parlato della possibilità del Napoli di poter rientrare nella corsa per il tricolore. A tal proposito, questa è stata la sua risposta.

E il Napoli? C’è anche Conte nella corsa al titolo?

«Chi, come me, è stato al Maradona nelle ultime partite ha visto un ambiente tornato sereno e carico. Il Napoli al completo è, con l’Inter, la squadra più attrezzata e conoscendo Conte sono certo che vorrà un grande finale».