Mauro: «L’Inter vincerà lo scudetto, ma quanti infortuni ha avuto il Napoli! Ad agosto la sfida era tra di loro…»

Massimo Mauro, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito dell’ultima giornata di campionato e di un possibile rientro del Napoli nella lotta scudetto. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Mauro, può succederequalcosa di surreale?

«L’ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L’Inter sta avanti di 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue non perdesse una sola occasione».

È la più forte, l’Inter?

«Con il Napoli. Se torniamo ad agosto e ripensiamo al valore degli organici, la sfida scudetto riguardava soltanto queste due, superiori alle altre per qualità del gruppo. Poi il Napoli ha avuto una serie di infortuni che l’hanno limitato, una sfortuna che non ricordo in passato».