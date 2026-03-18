Il Mattino – Troppi gol subiti, Conte al lavoro per inverire la tendenza. I dettagli

Una delle criticità di questa stagione del Napoli riguarda i gol subiti. La formazione di Conte non riesce a mantenere la porta blindata da due mesi, un dato preoccupante se si pensa all’attenzione maniacale del tecnico per qualsivoglia dettaglio. Ora, il mister è al lavoro per invertire la tendenza, magari anche grazie ad alcuni rientri e recuperi di condizione. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Invertire la tendenza. Antonio Conte lavora senza sosta per blindare la porta del suo Napoli e trasformare la sua squadra. Il dato dei gol subiti (almeno uno nelle ultime 11 gare tra campionato e coppe) è preoccupante, soprattutto se l’allenatore in capo risponde al nome di Antonio Conte. La sua cura maniacale del dettaglio, del lavoro specifico, del sacrificio elevato all’ennesima potenza, viene macchiato ogni settimana da quella piccola briciola amara che compare alla voce dei gol subiti. E così da fiore all’occhiello la difesa si è trasformata in tasto dolente per il Napoli che ha subito 47 gol (in tutte le competizioni) dall’inizio dell’anno e solo per 13 volte è riuscito a tenere inviolata la propria porta. E non importa se tra i pali ci sia stato Meret – il portiere degli ultimi due scudetti – oppure Milinkovic-Savic – arrivato in estate dal Torino – la morale è stata fin qui la stessa: cambiando l’ordine dei portieri il risultato non cambia. Certamente non hanno aiutato i tanti infortuni stagionali. Perché Conte ha dovuto trovare soluzioni alternative e colmare le lacune di un reparto finito spesso in emergenza. Da ultimo il ko di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano si è fatto male contro la Fiorentina e spera di poter tornare a disposizione per la gara con il Parma. In sua assenza il Napoli ha continuato a fare acqua in difesa, ma già venerdì a Cagliari Conte spera di riuscire ad arginare l’emorragia difensiva. Come? Innanzitutto sperando nel rientro di Juan Jesus, ma anche grazie alla condizione in continua crescita di Alessandro Buongiorno che lo scorso anno è stato determinante per la vittoria dello scudetto. Si sente anche la mancanza di Rrahmani che sta andando di corsa per recuperare il prima possibile ed essere nuovamente al centro di un reparto che sa guidare alla perfezione”.