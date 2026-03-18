Il Mattino – Spinazzola spinge per il rinnovo, ma è difficile che De Laurentiis dica di sì. La situazione

Leonardo Spinazzola spinge per il rinnovo con il Napoli. Il laterale azzurro sta provando a convincere Antonio Conte e la dirigenza a concedergli l’estensione di contratto, che scadrà a giugno 2026. Per quanto le prestazioni del calciatore non stiano deludendo, lo scenario del rinnovo appare complicato, anche perché percepisce uno stipendio decisamente corposo per le casse azzurre. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Spina fa parte dell’ossatura italiana su cui Conte ha costruito il ciclo azzurro: nel Conte-ter bisogna capire se c’è spazio ancora per lui. Nove partite per convincere il Napoli a un altro rinnovo: a 33 anni, difficile che De Laurentiis dica di sì. Guadagna tanto, 4,1 milioni lordi a stagione (3,3 milioni più 800mila euro di bonus) e per il momento non ci sono ancora trattative aperte. Spina, ovviamente, aspetterà fino all’ultimo secondo prima di andare a caccia di un’altra squadra, di un altro club”.