Il Mattino – Napoli, per il mercato si guarda in Italia. Tre nomi sul taccuino di Manna.

Il Napoli lavora alla squadra da consegnare a Conte per la prossima stagione. Tra i calciatori seguiti da Giovanni Manna, ce ne sono 3 provenienti dalla Serie A: Tiago Gabriel del Lecce, Max Perrone del Como e Mateo Pellegrino del Parma. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ci sono diversi elementi della Serie A seguiti con attenzione. Uno, per esempio, ha giocato al Maradona lo scorso weekend. Tiago Gabriel del Lecce, rinforzo di lusso per prezzo e per età: è un 2004, sarebbe addirittura un Under 23 anche il prossimo anno in lista. Colpi intelligenti come quello per Max Perrone: l’argentino ha il passaporto comunitario, oltre ad avere appena 23 anni. Se Cesc andasse via da Como, il calciatore lascerebbe il Lago con molte più probabilità. Un po’ più in là, a Parma, c’è Mateo Pellegrino: classe 2001, comunitario, il Napoli lo sta seguendo con interesse per il ruolo che sarà alle spalle di Hojlund tra un anno. E se Lucca interessasse ai ducali, se ne potrebbe parlare tra qualche settimana, quando l’attaccante rientrerà dal prestito al Nottingham”.