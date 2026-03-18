Il Mattino – Napoli, occhi sulla Premier: piacciono Calafiori e non solo. Ma servirà un “sacrificio”

Il Napoli guarda alla Premier League per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra i calciatori apprezzati da Giovanni Manna figurano Riccardo Calafiori dell’Arsenal, Sandro Tonali del Newcastle e Joao Gomes del Wolverhampton. Queste operazioni, prevedrebbero un esborso importante di denaro. Motivo per cui, uno di questi colpi potrebbe avvenire a seguito di alcuni sacrifici in rosa, come la cessione di uno tra Anguissa e Lobotka. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Se il Napoli dovesse operare cessioni importanti, penserebbe anche al colpo ad effetto sul mercato. Due potrebbero essere le opportunità da cogliere in Premier League la prossima estate: la prima si chiama Calafiori, perché il 2002 non è certo di restare in Inghilterra ancora una volta. L’Arsenal non lo venderebbe a cuor leggero, ma qualcosa non sembra essere andata al meglio in queste due stagioni. Dopo l’infortunio di gennaio, ha giocato titolare solo in una occasione (contro l’Everton) in campionato. L’altra carta è quella di Sandro Tonali: classe 2000, la stella del centrocampo della nazionale è seguita anche dalla Juventus. In mezzo al campo Manna potrebbe occuparsi di due uscite pesanti: Lobotka e Anguissa sono due discorsi da portare avanti con molta attenzione. Perdendo anche solo uno dei due, si potrebbe chiedere un “sacrificio” economico per la migliore sostituzione possibile. Due colpi italiani, che quindi non sarebbero neppure problematici in vista della creazione delle famose liste italiana e internazionale. Resta viva la pista Joao Gomes, il brasiliano 2001 del Wolverhampton che quest’anno è tra i migliori interprete del ruolo in tutto il campionato inglese. Il Napoli ha un vantaggio dopo averlo cercato a gennaio, ma c’è il Manchester United a guardarlo molto da vicino per il prossimo anno”.