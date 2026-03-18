Il Mattino – Mercato in uscita, Napoli e De Bruyne vogliono proseguire insieme. Lukaku, c’è l’Arabia Saudita ma la guerra può frenare lo scenario

Il Napoli lavora anche alla questione uscite. Un’idea è quella di non privarsi di Kevin De Bruyne. Il belga è seguito in particolar modo dai Chicago Fire, che ci provarono già lo scorso anno, ma l’idea sia della dirigenza che del calciatore è quella di proseguire insieme. Romelu Lukaku potrebbe ricevere offerte dall’Arabia Saudita, ma le vicende belliche che hanno coinvolto il Medio Oriente potrebbero mettere dei freni all’ipotesi. Potrebbe invece uscire Lobotka nel caso arrivasse un’offerta importante, più difficile invece parta Anguissa, per cui potrebbe scattare il rinnovo. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

“Attenzione alla Mls: è tornata alla carica per Kevin De Bruyne. Da Chicago, le richieste potrebbero riproporsi come era stato un anno fa, quando lasciava il Manchester City e doveva scegliere la nuova destinazione. Che poi fu azzurra. Il belga, però, non ha intenzione di lasciare Napoli e il Napoli non ha intenzione di lasciar andare il belga dopo questa stagione disgraziata. Ma le volontà americane ci sono e potrebbero essere rimandate di un anno. Impossibile immaginare Lobotka altrove in Serie A, ma se dovesse arrivare una offerta importante il Napoli potrebbe aprire una porta. Meno probabile, invece, la cessione di Anguissa: si farà tutto per rinnovare il contratto del camerunese tra qualche mese, accontentando Zambo sia dal punto di vista della durata che dell’ingaggio. Si aspettano offerte per Lukaku, ma la situazione bellica potrebbe mettere freni anche a proposte dall’Arabia. E magari la permanenza di Conte potrebbe ritardare la partenza di Big Rom almeno di un altro anno”.