Il Mattino – Lang propizia due colpi dal Galatasaray? Il Napoli segue due calciatori dei turchi. La situazione

Che la cessione di Noa Lang possa favorire un colpo del Napoli dal Galatasaray? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri starebbero pensando a due calciatori di proprietà dei turchi: l’esterno Baris Yilmaz e il difendore Wilfried Singo, ex Torino. Questi potrebbero rientrare nella trattativa per il riscatto dell’olandese in estate, ma il club non vorrebbe mischiare le due cose. Nel frattempo, piace tanto Exequiel Zeballos del Boca Juniors, così come Juanlu Sanchez, per cui la concorrenza è però agguerrita. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“La finestra Juanlu Sanchez non si è mai chiusa, ma al Siviglia sono arrivate tante richieste in questi mesi. La più importante da Madrid sponda Real. Quella per Zeballos è una pista concreta, non così avanti come si può credere ma sicuramente l’interesse è reale e sarà approfondito. In quella stessa zona di campo piace anche Yilmaz del Galatasaray: potrebbe rientrare nella trattativa per il riscatto di Lang in estate. Stesso dicasi di Singo, che al Napoli piace, ma il club vorrebbe evitare di mischiare le due cose”.