Gazzetta – Verso Cagliari-Napoli, gli uomini di Pisacane in ritiro per preparare il match. I dettagli

Il Cagliari oggi andrà in ritiro per preparare al meglio la partita di campionato contro il Napoli. I sardi stanno attraversando un periodo molto negativo, culminato con l’ultima sconfitta per 3-1 contro il Pisa. Questa decisione, racconta La Gazzetta dello Sport, non è di carattere punitivo. Anzi, è stata proposta dal gruppo ed accettata dal tecnico Fabio Pisacane e dal suo staff. Intanto, contro gli azzurri tornerà a disposizione Sebastiano Esposito, squalificato in occasione dell’ultima uscita di campionato degli isolani. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Tutti in ritiro per ritrovarsi. Il Cagliari di Fabio Pisacane anticipa di un giorno il ritrovo a porte chiuse dentro il centro sportivo di Asseminello in vista della complicata sfida contro il Napoli di venerdì. Nessuna scelta punitiva, ma una decisione presa dal gruppo e avallata dallo stesso Pisacane e dal suo staff per provare a ritrovarsi. I rossoblù infatti stanno attraversando un periodo nero nei risultati. Nell’ultimo mese sono appena due i punti raccolti, frutto dei pareggi con Lazio (in casa, 0-0) e Parma (in trasferta, 1-1). Solo la Cremonese nelle ultime cinque giornate ha fatto peggio con un punto solo. A inasprire il momento soprattutto i due scontri diretti per la salvezza persi in malo modo, il 2-0 in casa contro il Lecce alla 25 a giornata e il 3-1 subito a Pisa, giocando gran parte del match in superiorità numerica nell’ultimo turno. Questa mattina la squadra si ritroverà per l’allenamento del mattino, poi pranzerà insieme e i calciatori resteranno al centro sportivo di Asseminello fino alla gara contro il Napoli. La classifica recita ancora un rassicurante +6 sulla zona rossa, ma la piega di risultati recente spaventa. Specie una piazza che aveva sperato di vivere dopo anni una primavera più tranquilla rispetto alla solita salvezza da centrare all’ultimo respiro. Sfida sempre particolare per il napoletano Pisacane che contro gli azzurri ritroverà Sebastiano Esposito dopo la squalifica. Assente invece per il rosso rimediato a Pisa il centrale Adam Obert, così come l’attaccante Gennaro Borrelli, ancora infortunato”.