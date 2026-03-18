Gazzetta – Non solo Hojlund, il Napoli prepara altri tre riscatti: certo quello di Alisson Santos. I dettagli

Non solo quello di Rasmus Hojlund, il Napoli sta preparando i riscatti dei calciatori in prestito in vista della prossima stagione. Tra questi, figurerà certamente Alisson Santos, prelevato a gennaio dallo Sporting Lisbona e che verrà riscattato per 16,5 milioni. Ci sarà anche Lorenzo Lucca, per cui i partenopei saranno tenuti a mantenere l’obbligo siglato in estate con l’Udinese: costo dell’operazione, 26 milioni di euro. Probabile, ma non certo, quello di Eljif Elmas dal Lipsia, la cui cifra oscilla tra i 23 ed i 15 milioni. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Ci sarà ancora Alisson Santos, che il Napoli riscatterà dallo Sporting per 16,5 milioni. Anche Lucca verrà riscattato per 26 milioni, come da accordo “obbligatorio” con l’Udinese, mentre è probabile – ma non certo – anche la conferma di Elmas, per cui serviranno dai 13 ai 15 milioni (in base ai bonus) per l’acquisto definitivo dal Lipsia”.