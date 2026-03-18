Gazzetta – Hojlund, riscatto meritato al netto dell’accordo con lo United. Pronto un accordo con clausola fino al 2030

Rasmus Hojlund sarà riscattato dal Napoli al termine della stagione. Una non-notizia, visto che questo sarebbe diventato obbligatorio qualora i partenopei raggiungessero la Champions. Ma, il club ha preso la decisione di rilevare il danese al netto dell’accordo precedentemente siglato. Un affare da 50 milioni tra prestito e riscatto, al quale seguirà per Hojlund un contratto in azzurro fino al 2030 con clausola rescissoria di 85 milioni di euro a partire solo dall’estate 2027. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Rasmus è potenza e qualità, è un Cyborg, metà uomo e metà macchina. Arriva ovunque e quasi sempre per primo, sia su passaggi indirizzati sia su lanci lunghi ad alleggerire la pressione. Conte ha trasformato in pochi mesi il danese, che era arrivato per sostituire Lukaku ma che in pochi mesi è diventato un giocatore imprescindibile. Si è messo sotto, con umiltà. E ha capito in fretta come mettersi a disposizione della squadra. Hojlund era centravanti da area di rigore, da attacco alla profondità. Adesso ha imparato a lavorare spalle alla porta, a offrirsi comepunto di riferimento per le sponde e gli inserimenti dei compagni. Il processo di “lukakizzazione” è stato completato, tanto che Romelu non trova spazio, perché Conte non riesce proprio a pensare di fare a meno di Rasmus”.