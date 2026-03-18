Gazzetta – Hojlund, la doppia cifra non basta: il danese punta il titolo di capocannoniere

Con il gol siglato sabato al Lecce, Rasmus Hojlund ha siglato la sua decima rete in campionato, eguagliando così il suo record personale raggiunto con il Manchester United. Il danese non ha però intenzione di fermarsi e punta a migliorare il suo score. E chissà, magari soffiare il titolo di capocannoniere a Lautaro Martinez fermo a 14. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Il danese, intanto, vola anche in termini realizzativi. Sabato ha eguagliato il suo record personale di marcature in un campionato, toccando la doppia cifra per la prima volta in Italia (all’Atalanta si era fermato a 9 centri) e per la seconda volta in carriera dopo Manchester. Ora ha nove partite per migliorare il proprio record. E, chissà, magari provare pure a puntare alla classifica marcatori, con Lautaro avanti di 4 reti. Rasmus è uomo da marcature multiple: tre doppiette in Serie A e una in Champions. Hojlund ha fame e ambizione, proprio come il Napoli. La prossima settimana si giocherà un posto al prossimo Mondiale, poi tornerà a pensare solo al Napoli, per provare ad andare sempre oltre i limiti”.