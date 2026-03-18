CdS – Verso Cagliari-Napoli, McTominay scalpita per una maglia da titolare. Conte ritrova due giocatori

Scott McTominay vuole ritrovare una maglia da titolare contro il Cagliari. Lo scozzese, tornato in campo nell’ultima partita di campionato contro il Lecce, punta ora a riottenere il suo posto da titolare. Intanto, Antonio Conte potrebbe presto riabbracciare Lobotka e Juan Jesus, i cui rispettivi infortuni paiono alle spalle. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che racconta come i partenopei potrebbero affrontare i sardi.

“Sgomita tra Gilmour e Anguissa, Scott McTominay, che tra due giorni a Cagliari vuole ritrovare una maglia da titolare dopo essere rientrato sabato nel secondo tempo contro il Lecce. McT è apparso subito in grande forma, ha cambiato volto alla squadra e alla manovra con De Bruyne, e ora si prenota per tornare dal primo minuto dopo aver del tutto smaltito l’inammazione tendinea che lo aveva costretto, dopo Genova, a saltare in totale cinque partite (quattro di campionato più i quarti di Coppa Italia contro il Como). I Fab Four stanno tornando, dunque, considerando che Anguissa è rientrato dal primo minuto con il Lecce – anche se non ancora al top, sostituito al 45’ – e che Lobotka è ormai pronto a rivedersi. Si va verso la sua convocazione per Cagliari dopo aver saltato Torino e Lecce per sovraccarico muscolare: può tornare almeno per la panchina. La squadra intanto ieri ha svolto un’altra seduta mattutina a Castel Volturno. Sono giorni di riessioni per Conte anche in chiave formazione. A cominciare dalla difesa con il reintegro possibile di Juan Jesus che era rimasto a riposo contro il Lecce per affaticamento muscolare. Un turno di stop, per lui. Ma adesso può rientrare, vedremo – nel caso – al posto di chi. D’altronde le scelte per l’allenatore del Napoli sono diverse e coinvolgono anche le corsie laterali, con Gutierrez che resta sempre opzione valida sia a destra che a sinistra, così come in attacco, con KDB che (come Scott) scalpita per tornare quanto prima da titolare”.