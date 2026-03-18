CdS – Cagliari-Napoli, quanti ex! Ci sono Caprile e Gaetano, ma non solo

Cagliari-Napoli sarà, per un certo verso, un match speciale. Come racconta Il Corriere dello Sport, le due squadre sono composte da diversi ex: su tutti Elia Caprile, portiere dei partenopei nella scorsa stagione e Gianluca Gaetano, che con gli azzurri ha vinto uno scudetto nel 2023. Ma non sono gli unici ad aver vestito entrambe le casacche. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Una partita speciale, quella di venerdì, per tanti giocatori del Cagliari che hanno legato il proprio nome al Napoli. Come Elia Caprile, in azzurro nella prima parte dell’ultima stagione prima della scelta di Cagliari per giocare con continuità. Scudetto a metà, per lui. Chi ha cucito il tricolore sul petto a Napoli è stato Gianluca Gaetano nel 2023, unico napoletano tra gli ex della squadra di Pisacane ma non l’unico: lo è proprio il tecnico e lo è anche Seba Esposito. È stato in rosa ai tempi di Sarri, invece, Leonardo Pavoletti. Inne, sarà partita speciale quella in Sardegna anche per Michael Folorunsho, sei presenze in Serie A con il Napoli di Conte lo scorso anno prima dei prestiti alla Fiorentina e poi, quest’anno, appunto, al Cagliari. Il Napoli è ancora proprietario del suo cartellino”.