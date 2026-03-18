Capello: «Il Napoli è tornato in forma ed ha ritrovato giocatori. Scudetto? Conte ci proverà sicuramente…»

«Questa frenata generale fa emergere le qualità del Napoli e, se hai anche più benzina, sei avvantaggiato. Gli azzurri al completo erano una squadra che segnavano di più e quindi erano difficile da fermare: questo fa la differenza. Adesso il campionato rallenta – meno velocità e aggressività – e quindi torna a emergere la qualità della rosa». Parole di Fabio Capello, allenatore, rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Qui, si è parlato dei temi dell’ultima giornata di campionato e in particolar modo della crescita del Napoli, oltre che delle sue possibilità di rimonta scudetto. Di seguito, il suo pensiero a riguardo.

Che indizio ci ha lasciato la scorsa giornata di Serie A?

«Il Napoli è tornato in grande forma e ha recuperato diversi giocatori che gli daranno qualcosa in più d’ora in poi».

Conte proverà comunque a spingere il gruppo verso la difesa del titolo?

«Senza dubbio: gli altri sono avanti, ma intanto il Napoli è a tre successi di fila. Vittoria chiama vittoria. La squadra corre senza avere il peso di ripetersi obbligatoriamente: vediamo cosa può accadere se le due davanti continuano ad andare piano».