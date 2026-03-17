Cucciari: “Dubito l’Inter perda lo scudetto, il Napoli farà un ottimo finale di stagione”

La lotta scudetto in Serie A vede in lotta l’Inter allenata da Christian Chivu ed il Milan di Massimiliano Allegri, con il Napoli terzo ma leggermente più attardato a causa dei diversi infortuni che hanno condizionato la stagione.

Ai microfoni di Tmw Radio, l’ex calciatore Alessandro Cucciari ha espresso il proprio parere: “Il Napoli può fare un finale di stagione importante ma sono tanti i punti di vantaggio dell’Inter. Io credo onestamente che l’Inter non possa perderlo lo Scudetto. Ci sono state troppe squadre che hanno faticato. Hanno fatto vedere qualcosa ma poi si sono fermate, l’Inter è stata la più continua”.