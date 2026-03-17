Alvino: “Zambo tornerà il calciatore che conosciamo, sento troppe critiche”

Zambo Anguissa, tornato titolare contro il Lecce, ha subito diverse critiche a seguito dell’opaca prestazione conclusa dopo 45 minuti di gioco.

Il giornalista locale, Carlo Alvino sul proprio profilo Instagram ha voluto difendere il calciatore africano: “E’ da sabato che si ascoltano critiche velate e no su Anguissa, a parte che ha dato geometria alle giocate con alcune triangolazioni ad effetto, mi sembra logico che non abbia forzato né la corsa né i contrasti.

Cosa che verrà con i minuti in campo, ma dico io possiamo mai pensare di prescindere da Zambo? Ma per favore! Venerdì, con un’altra settimana di allenamenti e i muscoli che troveranno la loro elasticità, tornerà il calciatore che conosciamo“