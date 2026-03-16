La Repubblica – Napoli, l’obiettivo di Conte e ADL è fare meglio in Champions

La Repubblica si sofferma sulla prossima stagione degli azzurri: “Più sullo sfondo la questione del nuovo centro sportivo: un progetto a cui l’ex c.t. tiene parecchio e che ora deve decollare. Il 1° agosto il Napoli festeggerà il suo centenario e non ha ancora una casa di sua proprietà. Idem per lo stadio. Conte ha sempre detto di voler lasciare una traccia duratura del suo passaggio nel club, anche quando andrà via. Ma De Laurentiis la pensa nello stesso modo e nel vertice tra i due dovrebbe esserci di conseguenza unità di vedute. Nulla fa quindi pensare all’ipotesi di un divorzio anticipato, per il momento. Gli azzurri hanno un ciclo da completare e per la prossima stagione c’è già un obiettivo: fare un percorso molto più onorevole soprattutto in Champions League. Ci tengono nello stesso modo presidente e allenatore: a maggio la fumata bianca. Il futuro è adesso”.