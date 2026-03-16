Cds – Napoli, la rosa va svecchiata: il club farà acquisti mirati e giovani

Il Corriere dello Sport propone un focus sul prossimo mercato estivo del Napoli: “Dopo un ricchissimo mercato 2025, il Napoli punterà sui giovani e su acquisti mirati. Questo sembra un pilastro del nuovo progetto: con 28 anni di media è la rosa più esperta in Serie A per giocatori impiegati, e i soli under 25 sono Gilmour e Gutierrez con 24 anni, Hojlund, Alisson e Vergara con 23 e Giovane con 22. Da decifrare il futuro di Lukaku, 33 anni a maggio, Juan Jesus, 35 a giugno, Anguissa, in scadenza 2027, e soprattutto di Lucca e Lang, 70 milioni in due di investimento estivo ma ceduti in prestito per volontà di Conte a gennaio. Saranno riscattati Hojlund e Alisson”.