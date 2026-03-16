Cds – Napoli, in programma quattro acquisti: previsto un incontro tra Conte, Manna e ADL

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle priorità del Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: “La squadra, al netto degli infortuni, è ancora molto forte e solida: nel mirino un terzino destro, un centrocampista, un esterno offensivo, magari un difensore, ma dipenderà da chi parte e chi resta. Tutti argomenti da affrontare durante l’incontro tra ADL, Conte e Manna che determinerà l’esistenza della sintonia citata dal tecnico: l’idea è che andrà in scena a Champions acquisita. Prima della fine del campionato”.