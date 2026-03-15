Tuttosport, Napoli in rimonta sul Lecce: McTominay e De Bruyne protagonisti

Il Napoli conquista una rimonta spettacolare sul Lecce al Maradona, con i big azzurri protagonisti. Secondo Tuttosport, la squadra ha avuto bisogno della classe di McTominay e De Bruyne nel secondo tempo per cambiare volto alla partita, ribaltando un risultato che nel primo tempo sembrava compromesso.

La prestazione del Napoli conferma l’importanza dei grandi giocatori nei momenti decisivi. La rimonta contro il Lecce dimostra la forza mentale e tecnica della squadra, capace di reagire anche quando la gara sembra in salita.