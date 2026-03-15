Sticchi Damiani: “Chissà come sarebbe finita con Coulibaly in campo, primo tempo straordinario”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato delle dichiarazioni al Nuovo Quotidiani di Puglia commentando la sconfitta del proprio team contro il Napoli: “Peccato per come è finita. La squadra ha giocato un primo tempo straordinario, trovando la rete del vantaggio e sfiorando anche il raddoppio. Il nostro portiere Falcone non ha subito tiri in porta. Sarei stato curioso di vedere come sarebbe finita se Coulibaly fosse rimasto in campo fino alla fine. Purtroppo, la sua sostituzione forzata ha fatto venire meno quell’equilibrio perfetto che si era venuto a creare in campo contro i campioni d’Italia. Gandelman, si sa, ha caratteristiche differenti e comunque pure lui ha dato tutto. Mi spiace per la sconfitta ma sono comunque soddisfatto della prestazione, la squadra sta crescendo di partita in partita grazie al lavoro di mister Di Francesco“.