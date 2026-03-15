Scotto: “L’alternanza dei portieri non sembra far bene nè a Meret nè a Milinkovic-Savic”

Il giornalista sportivo Giovanni Scotto commenta sul suo profilo X la vittoria di ieri sera del Napoli per 2-1 contro il Lecce: decisive per la squadra di Conte le reti di Hojlund (46′) e Politano (67′), che rispondono al vantaggio del Lecce segnato da Siebert (3′). Nonostante la vittoria importante per la lotta Champions, Scotto critica il primo tempo dei Partenopei, definendolo tra i peggiori Napoli in assoluto. Il giornalista critica anche l’alternanza dei portieri, cosa che sembra non far bene nè a Meret nè a Milinkovic-Savic secondo Scotto.