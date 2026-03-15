Lobotka prossimo al rientro: l’importante annuncio

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli è prossimo al rientro a partire dal match contro il Cagliari.

L’annuncio arriva direttamente dal team manager della Slovacchia, Paolo De Matteis: “Le notizie che abbiamo sono che sta recuperando e che dalla prossima settimana sarà a disposizione di Antonio Conte. Per Cagliari ci dovrebbe essere, perlomeno in panchina“.

La nazionale slovacca attende il proprio regista, dati gli impegni che la vedranno impegnata per gli spareggi per accedere al Mondiale 2026, la prima sfida sarà contro il Kosovo di Amir Rrahmani.