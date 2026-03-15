La Repubblica: Conte possibile incontro anticipato con De Laurentiis

Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce al Maradona, Antonio Conte ha parlato soprattutto del suo futuro, lasciando intendere che un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare prima della fine del campionato. Il successo avvicina gli azzurri alla qualificazione per la Champions League, rendendo ancora più centrale il tema della programmazione futura.

Conte non ha nascosto la volontà di proseguire il percorso con il Napoli: “Ho un contratto triennale ed è mia intenzione rispettarlo”, ha dichiarato. L’allenatore ha spiegato che ci sarà un faccia a faccia con il presidente per valutare la prosecuzione del rapporto: “A fine stagione incontrerò De Laurentiis per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme. Se saremo contenti, si andrà avanti; se non ci sarà sintonia, ci saluteremo con affetto, ma da parte mia c’è massima disponibilità”.

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, il confronto potrebbe però essere anticipato, così da chiarire per tempo strategie e programmi della prossima stagione. L’obiettivo è pianificare senza incertezze, garantendo continuità e chiarezza tra società e allenatore.