Kevin De Bruyne trasforma il Napoli: voti alti dei quotidiani

Il ritorno di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di stop si conferma determinante per il Napoli. Anche nella vittoria contro il Lecce, l’ingresso del centrocampista belga ha cambiato il volto della squadra, come evidenziato dai principali quotidiani sportivi.
Per La Gazzetta dello Sport, che assegna al giocatore un 7,5, De Bruyne “in panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa”. Repubblica lo premia con un 7: “Impatto eccellente, è tornato in gran forma”.
Il Corriere dello Sport (6,5) sottolinea come il belga aumenti il tasso di qualità della squadra: “Ricama calcio e alza la pressione”. Stesso voto anche per Tuttosport: “Torna lui e il Napoli segna subito. Classe fiammeggiante”. Il Corriere della Sera conferma la sufficienza piena (6,5), evidenziando la continuità positiva del suo rendimento.