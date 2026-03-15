Il Mattino – Napoli: “Dr Jekyll e Mr Napoli”

Il Napoli di Antonio Conte regala l’ennesima prestazione “a due facce” contro il Lecce: un primo tempo complicato, con sofferenza e poca incisività, seguito da una ripresa brillante che permette agli azzurri di ribaltare il risultato per 2-1. Come sottolinea Il Mattino in prima pagina con il titolo “Dr Jekyll e Mr Napoli”, la squadra mostra due volti distinti, alternando momenti di fragilità a lampi di grande qualità.
La rimonta consente al Napoli di consolidare il quarto posto e blindare di fatto la qualificazione alla prossima Champions League. La prestazione conferma quanto la squadra di Conte possa contare sui propri elementi chiave nei momenti decisivi, capace di reagire e sovvertire la partita anche quando il primo tempo lascia preoccupazioni.