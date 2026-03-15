Iannicelli: “Senza Champions, Conte andrà via”

Il Napoli punta alla qualificazione in Champions League come obiettivo stagionale; in queste partite mister Conte si gioca anche il futuro in azzurro che sarebbe lontano da Napoli in caso di mancata qualificazione.

Il giornalista Peppe Iannicelli ha fatto il punto sulla situazione evidenziando ciò: “Se il Napoli non centrasse la qualificazione in Champions League, Conte e De Laurentiis si saluterebbero. In caso di qualificazione stentata sarebbe un ni: né un sì netto, ma neppure un no deciso. Sarebbe tutto da valutare. Se invece il Napoli arrivasse secondo magari rosicchiando anche qualche punto all’Inter allora la conferma sarebbe certa“.