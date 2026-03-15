Giuliani: “Il Napoli ha ribaltato la partita contro il Lecce grazie ad un atteggiamento mentale corretto”

Con la vittoria contro il Lecce di ieri sera, il Napoli si porta momentaneamente a +8 sul Como e la Roma che si affronteranno oggi alle 18 in uno scontro diretto per la Champions League. Il giornalista sportivo Fulvio Giuliani rilascia un breve commento della partita sul suo profilo X: Giuliani elogia l’atteggiamento mentale della squadra di Conte nel secondo tempo dovuto, secondo lui, agli ingressi in campo di De Bruyne e McTominay a fine primo tempo. E’ bastata la loro presenza in campo a cambiare la partita.