Giuliani: “Il Napoli ha ribaltato la partita contro il Lecce grazie ad un atteggiamento mentale corretto”

Scritto da:
Alessio Grossi
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Con la vittoria contro il Lecce di ieri sera, il Napoli si porta momentaneamente a +8 sul Como e la Roma che si affronteranno oggi alle 18 in uno scontro diretto per la Champions League. Il giornalista sportivo Fulvio Giuliani rilascia un breve commento della partita sul suo profilo X: Giuliani elogia l’atteggiamento mentale della squadra di Conte nel secondo tempo dovuto, secondo lui, agli ingressi in campo di De Bruyne e McTominay a fine primo tempo. E’ bastata la loro presenza in campo a cambiare la partita.

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