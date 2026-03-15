 Gazzetta dello Sport, Napoli: Conte apre al futuro in azzurro

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al successo del Napoli contro il Lecce, una vittoria arrivata in rimonta che conferma il buon momento della squadra di Antonio Conte.
Il 2-1 finale rappresenta il terzo successo consecutivo con lo stesso risultato per gli azzurri, un dato che testimonia la capacità della squadra di reagire anche nelle situazioni più complicate. Tre punti preziosi che permettono al Napoli di consolidare il terzo posto in classifica e continuare a guardare con interesse anche alle posizioni più alte.
La Gazzetta sottolinea inoltre le parole pronunciate da Conte nel post-partita, quando il tecnico ha lasciato intravedere la possibilità di proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea. Un segnale importante per l’ambiente, che vede nella continuità tecnica uno degli elementi chiave per consolidare il progetto.