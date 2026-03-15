Gazzetta dello sport: Kevin De Bruyne cambia il Napoli

Il Napoli di Antonio Conte ha mostrato l’ennesima doppia faccia nella vittoria contro il Lecce al Maradona, e questa volta il protagonista è stato Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione, ha avuto un impatto immediato nelle ultime partite, diventando il fulcro della rimonta sul Lecce.



Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la gara è sembrata divisa in due: nel primo tempo, senza De Bruyne in campo, il Napoli ha faticato, subendo il Lecce e trovandosi in svantaggio per 0-1. Con l’ingresso del belga nella ripresa, la squadra ha cambiato passo: due gol, gioco più fluido e una rimonta completa che ha sorpreso i giallorossi.

De Bruyne ha così confermato di essere un elemento fondamentale, capace di dare qualità, ritmo e determinazione alla squadra nei momenti decisivi. La sua presenza in campo non solo ha modificato l’andamento della partita, ma ha anche riportato sicurezza e compattezza al Napoli, trasformando un primo tempo in difficoltà in una serata da protagonisti.