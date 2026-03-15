Ferrara: “Vi svelo chi farei giocare titolare nel Napoli”

Il Napoli ha recuperato diversi uomini fondamentali come Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Zambo Anguissa che saranno fondamentali nella fase finale della stagione.

Ciro Ferrara, ex capitano azzurro e opinionista di DAZN, ha svelato quale formazione adopererebbe, escludendo a sorpresa uno degli azzurri più in forma: “Non inserisco Di Lorenzo, Rrahmani perché non rientreranno a breve, considero di conseguenza solo i calciatori sulla via del recupero. Sulla trequarti metto McTominay e De Bruyne perché hanno dimostrato la capacità di lettura. Occhio anche ad Alisson che può entrare e spaccare la partita. Io faccio partire il brasiliano dalla panchina, poi nel corso dei novanta minuti potrà risultare decisivo. Su Lobotka sono quasi certo che Conte partirà da lui in mezzo al campo“.