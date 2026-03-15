Dalla Turchia – Il Napoli è interessato ad un ex Serie A. Ecco di chi si tratta

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Napoli è fortemente interessato a Singo del Galatasaray. L’ivoriano è passato ai turchi in estate dal Monaco per 30-31 milioni di euro e si è fatto molto spazio nelle gerarchie dei campioni di Turchia in carica.

I partenopei hanno mostrato interesse nelle ultime ore ma l’eventuale ritorno dell’ex Torino in Serie A risulta al momento molto complicato. Il Galatasaray considera Singo come un pilastro fondamentale della rosa e difficilmente lo lasceranno andare.