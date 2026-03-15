Cucchi: “Il Napoli rimonta un buon Lecce, in bocca al lupo a Banda”

Il giornalista sportivo Riccardo Cucchi rilascia sul suo profilo X un breve commento sulla partita di Serie A giocata ieri tra Napoli e Lecce al Maradona, vinta 2-1 dai padroni di casa. La squadra di Conte chiude il primo tempo sotto di un gol, segnato da Siebert dopo soli 3 minuti: tuttavia, i gol di Hojlund (46′) e Politano (67′) ribaltano il risultato, e il Napoli ottiene 3 punti importanti per la lotta Champions.

Nel suo post X, Cucchi sottolinea la partita a due facce dei Partenopei che hanno giocato un brutto primo tempo, per poi giocare meglio nel secondo tempo. Il giornalista chiude il suo commento augurando una buona guarigione a Lameck Banda del Lecce, che nei minuti finali della partita é dovuto uscire dal campo in ambulanza per un malore: fortunatamente il giocatore sta bene ed é stato dimesso dall’ospedale.