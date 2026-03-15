Corriere dello Sport: “Decisivi gli ingressi di De Bruyne e McTominay”

Pasquale Salvione, sulle pagine del Corriere dello Sport ha analizzato il match giocato dal Napoli contro il Lecce, vinto grazie ad un’importante seconda frazione di gioco: “I campioni fanno la differenza. Sempre. Quando sei in difficoltà e ti puoi permettere il lusso di estrarre dal mazzo due assi, tutto diventa più facile. Hai la possibilità di cambiare il senso di una partita in un secondo. Conte era in enorme sofferenza, il Lecce aveva in mano il gioco.

Zero tiri in porta, un possesso palla fine a se stesso, la fragilità sulle ripartenze veloci di Banda e compagni. L’allenatore azzurro si è girato verso la panchina e non ci ha pensato due volte. Quando all’intervallo ha richiamato un irriconoscibile Anguissa e un esausto Elmas, ha giocato due carte che quasi sempre fanno saltare il banco. Gli ingressi di De Bruyne e McTominay hanno cambiato faccia al Napoli, non solo con le loro giocate ma soprattutto con la loro personalità”