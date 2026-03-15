Banda: malore nel finale di Napoli-Lecce, ora è fuori pericolo

Momenti di grande apprensione ieri durante Napoli-Lecce, quando Lameck Banda, esterno offensivo dei giallorossi, ha accusato un malore negli ultimi minuti della partita. Autore fino a quel momento di una prestazione di alto livello, il giocatore si è improvvisamente accasciato, suscitando paura tra compagni, avversari e tifosi.

Immediatamente soccorso, Banda è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti. La notizia positiva è che il giocatore è ora fuori pericolo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il Nuovo Quotidiano di Puglia dedica all’episodio la prima pagina, con il titolo “Banda, la grande paura sul campo”, evidenziando sia la qualità della prestazione dell’esterno giallorosso sia il momento di tensione vissuto negli ultimi minuti della sfida.