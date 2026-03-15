Alvino: “Va apprezzata la direzione di gara di Manganiello dopo Inter-Atalanta”

Non sono mancate le polemiche nella partita di ieri tra l’Inter e l’Atalanta terminata con il risultato di 1-1. A far infuriare gli uomini di Chivu sono il gol del pareggio degli avversari (spinta leggera di Sulemana su Dumfries durante l’azione del gol) ed un rigore non dato all’Inter. Il giornalista sportivo Carlo Alvino dice la sua sul suo profilo Instagram riguardo la direzione di gara dell’arbitro Manganiello. Il giornalista di Radio CRC ritiene che il gol del pareggio dell’Atalanta segnato da Krstovic é regolare, visto che nel contatto tra Sulemana e Dumfries prima del gol l’olandese accentua la caduta.

Per quanto riguarda il rigore non dato per il contatto Frattesi-Scalvini, Alvino lo paragona al rigore dato al Napoli contro il Genoa a febbraio per il fallo di Cornet su Vergara. Si sofferma in particolare sul fatto che l’Inter invoca un rigore che per dinamica assomiglia a quello dato su Vergara in Genoa-Napoli 2-3, ma in quel caso la narrazione mediatica ed arbitrale spiegava che non era rigore e bisognava lasciar correre. Nel suo post Instagram, Alvino dice anche questo: “Uniformità non significa fare due errori di fila per accontentare qualcuno. Se non c’é rigore su Vergara, non ci deve essere su Frattesi: altrimenti non é uniformità, é convenienza“.