Alisson Santos: “Mi sto trovando bene, sono stato accolto benissimo e ciò mi consente di esprimermi al meglio”

Alisson Santos, giovane arrivato dallo Sporting Lisbona nel mercato invernale, ha inciso fin da subito in maglia azzurra.

Il brasiliano, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Crc ha parlato della vittoria di ieri contro un buon Lecce e dell’accoglienza ricevuta a Napoli: “Volevamo la vittoria, era molto importante vincerla. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto. Nel primo tempo il Lecce ha avuto un ottimo approccio, però abbiamo provato dall’inizio a fare bene. Hanno gestito bene le marcature, poi dopo il vantaggio hanno giocato molto bene nella prima metà della gara.

Mi sto trovando molto bene qui, sono stato accolto benissimo e questo mi fa stare tranquillo per esprimermi al meglio anche in campo. Sono molto felice di stare a Napoli. Spero di poter continuare così per dare una mano alla squadra. Abbiamo tutti una buona connessione tra noi, ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa in vista delle partite. La Serie A è un campionato competitivo, essere qui in Italia è un sogno. Voglio dare una mano alla squadra con gol o assist”.