Di Francesco: “Di fronte abbiamo una squadra determinata e con tante alternative. Ecco cosa dobbiamo fare…”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Di Francesco nel pre-partita di Napoli-Lecce a Dazn:

Sulla settimana passata a preparare la partita: “di fronte abbiamo una squadra determinata e con tante alternative in panchina. Conosciamo le insidie di questa gara ma dobbiamo avere il coraggio di affrontarla e augurarci di farla girare un po’ a nostro favore anche se sappiamo che sarà il Napoli a fare la gara”.

Sui come affrontare i prossimi match: “bisogna ragionare step by step e pensare a questa che è la più importante del momento ma per ottenere qualcosa contro queste squadre bisogna fare qualcosa di straordinario, per avere coraggio i ragazzi devono sapere ciò che fanno ma devono anche rispettare l’avversario”.

Su Gallo e Ngom: “Ngom è diverso da Gandelmann, lui è più mediano e sa gestire la palla mentre l’altro è più bravo ad attaccare la porta ma ha un problema al ginocchio che va gestito. Gallo ha saltato una giornata ma si è allenato con la squadra poi ieri mi ha fatto capire che è tutto a posto e possiamo dare continuità alla nostra linea difensiva”.